Неймар и "Барселона" подали встречные иски

Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.

По сведениям AS, бразилец незадолго до перехода в "ПСЖ" должен был получить бонус от каталонского клуба в размере 40 млн евро. Неймар успел заработать 14 млн евро. Он требует от "Барсы" выплатить ему оставшиеся 26 млн.

В ответном иске "Барселона" требует 75 млн евро за нарушение условий контракта. Бразилец вел переговоры с "ПСЖ" без разрешения руководства клуба. В итоге он перешел в Париж за 222 млн евро. По документам Неймар самостоятельно выкупил свой контракт.

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