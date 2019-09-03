Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.
По сведениям AS, бразилец незадолго до перехода в "ПСЖ" должен был получить бонус от каталонского клуба в размере 40 млн евро. Неймар успел заработать 14 млн евро. Он требует от "Барсы" выплатить ему оставшиеся 26 млн.
В ответном иске "Барселона" требует 75 млн евро за нарушение условий контракта. Бразилец вел переговоры с "ПСЖ" без разрешения руководства клуба. В итоге он перешел в Париж за 222 млн евро. По документам Неймар самостоятельно выкупил свой контракт.
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