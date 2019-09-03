Европейские клубы установили рекорд на трансферном рынке

Европейские клубы, выступающие в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, потратили рекордную сумму на приобретение футболистов. Стоимость футболистов составила 5 млрд фунтов стерлингов, сообщает Deloitte.

Клубы чемпионата Англии потратили 1,41 млрд фунтов на трансферы, чемпионата Испании - 1,24, чемпионата Италии - 1,06 млрд, чемпионата Германии - 0,67 млрд, чемпионата Франции - 0,605 млрд.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году. Тогда клубы чемпионатов топ-5 потратили 4,2 млрд фунтов стерлингов.

Читайте также:

Неймар и "Барселона" подали встречные иски

Денис Пак отказался участвовать в заседании по УДО Кокорина и Мамаева

"Млада" объяснила, почему сорвался трансфер Комличенко