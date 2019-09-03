Европейские клубы, выступающие в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, потратили рекордную сумму на приобретение футболистов. Стоимость футболистов составила 5 млрд фунтов стерлингов, сообщает Deloitte.
Клубы чемпионата Англии потратили 1,41 млрд фунтов на трансферы, чемпионата Испании - 1,24, чемпионата Италии - 1,06 млрд, чемпионата Германии - 0,67 млрд, чемпионата Франции - 0,605 млрд.
Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году. Тогда клубы чемпионатов топ-5 потратили 4,2 млрд фунтов стерлингов.
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