УЕФА назвал арбитров на матч Шотландия - Россия

УЕФА назвал арбитров на матч Евро-2020 между сборными Шотландии и России. Игру рассудит греческая бригада арбитров.

Главным судьей будет Тасос Сидиропулос, ассистенты рефери - Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный арбитр - Яннис Пападопулос.

Матч сборных Шотландии и России состоится в пятницу, 6 сентября. Игра пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.

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