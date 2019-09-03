УЕФА назвал арбитров на матч Евро-2020 между сборными Шотландии и России. Игру рассудит греческая бригада арбитров.
Главным судьей будет Тасос Сидиропулос, ассистенты рефери - Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный арбитр - Яннис Пападопулос.
Матч сборных Шотландии и России состоится в пятницу, 6 сентября. Игра пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.
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