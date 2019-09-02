Олимпийская чемпионка Загитова пошла в 11-й класс

Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в торжественной линейке в школы Центра спорта и образования "Самбо-70" в Москве. Сегодня олимпийская чемпионка пошла в 11-й класс школы.

Загитова в 2018 году завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане. Также на ее счету победы на чемпионате мира, чемпионате Европы, финале и этапах Гран-при, чемпионате России.

В ту же школу, но в 9-й класс, пошла Александра Трусова. 15-летняя девушка собрала все награды в юниорском катании, а также стала второй на взрослом чемпионате России. Этот сезон станет для Трусовой первым полноценным во взрослом катании.

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