Медведев вышел в четвертьфинал US Open и станцевал

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open. В матче четвертого круга он обыграл немца Доминика Кепфера. Встреча завершилась в четырех сетах - 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). После завершения игры россиянин станцевал перед американскими зрителями.



Танец Медведева

Возможно, такое поведение Медведева связано с тем, что он впервые вышел в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Но возможно и то, что это был ответ американцам, которые недружелюбно встретили теннисиста. На выходных он попал в скандал в матче с австралийцем Ником Кирьосом.

Россиянин нагрубил арбитру и показал ему неприличный жест. За это был оштрафован на 9 тысяч долларов. Суммарно Медведев уже должен организаторам 19 тысяч за свое поведение. Ранее он бросал на корт ракетки, препирался с соперниками и вел себя не так, как подобает участнику US Open.