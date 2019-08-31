Легендарный футбольный вратарь Чех ненадолго стал хоккейным голкипером

Бывший голкипер футбольного клуба "Челси" Петр Чех провел тренировку в составе британской хоккейной команды "Гилфорд Флэймз".

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Отмечается, что 37-летний чешский футболист выступил в привычном для себя амплуа — в качестве вратаря "Гилфорд Флэймз".

Напомним, что о завершении своей спортивной карьеры Петр Чех объявил в январе текущего года.

Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Летом 2015 года Чех перешел в "Арсенал", с которым завоевал Кубок Англии. Также голкипер выступал за чешские "Хмел" и "Спарту", а также французский "Ренн".

В составе сборной Чехии по футболу Петр Чех дебютировал в 2002 году. В 2004 году он выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы.