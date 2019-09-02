Российский футбольный союз поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. 2 сентября специалисту исполнилось 56 лет.
"Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с Днем рождения! Желаем имениннику крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и, безусловно, решения главной задачи года - выхода на Чемпионат Европы-2020!" - говорится в сообщении РФС.
Сегодня сборная России соберется на базе в Новогорске для подготовке к играм против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). Россияне в отборочной группе Евро-2020 занимают второе место следом за Бельгией. На счету команды 9 очков в 12 матчах.
Черчесов возглавил команду в 2016 году. Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.
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