Сидорова победила на этапе "Бриллиантовой лиги" на вокзале Цюриха

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. Соревнования по прыжкам с шестом проходили на железнодорожном вокзале города. Россиянке покорилась отметка в 4,87 метра, что является рекордом коммерческого турнира.

Второй стала американка Кэти Нейджотт, бронзовым призером канадка Алиша Ньмэн. Обе спортсменки преодолели планку на отметке 4,82.

Нейджотт и Сидорова сделали по три попытки на 4,92, но не смогли взять высоту.

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