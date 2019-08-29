Сидорова победила на этапе "Бриллиантовой лиги" на вокзале Цюриха

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. Соревнования по прыжкам с шестом проходили на железнодорожном вокзале города. Россиянке покорилась отметка в 4,87 метра, что является рекордом коммерческого турнира.
Второй стала американка Кэти Нейджотт, бронзовым призером канадка Алиша Ньмэн. Обе спортсменки преодолели планку на отметке 4,82.
Нейджотт и Сидорова сделали по три попытки на 4,92, но не смогли взять высоту.
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