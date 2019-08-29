В среду завершилась квалификация Лиги чемпионов. Сквозь сито отбора в главный еврокубок пробились "Аякс", "Олимпиакос", "Брюгге", "Динамо" З, "Славия" и "Црвена Звезда". Ранее в групповой этап путевки получили 26 команд, в том числе и российские "Зенит" с "Локомотивом".
В четверг вечером состоится жеребьевка группового этапа. 32 команды будут разбиты на восемь групп по четыре. Мероприятие начнется в 19.00 по московскому времени.
Перед жеребьевкой команды разбиты на четыре корзины. Первую составили чемпионы топ-6 стран в таблице коэффициентов УЕФА, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Далее команды были ранжированы согласно клубному рейтингу УЕФА.
1-я корзина: "Ливерпуль" (ЛЧ), "Челси" (ЛЕ), "Манчестер Сити" (Англия), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Зенит" (Россия).
2-я корзина: "Реал" (Испания, рейтинг - 146), "Атлетико" (Испания, 127), "Боруссия" Д (Германия, 85), "Наполи" (Италия, 80), "Шахтер" (Украина, 80), "Тоттенхэм" (Англия, 78), "Аякс" (Голландия, 70,5), "Бенфика" (Португалия, 68).
3-я корзина: "Лион" (Франция, 61,5), "Байер" (Германия, 61), "Зальцбург" (Австрия, 54,5), "Олипиакос" (Греция, 44), "Брюгге" (Бельгия, 39,5), "Валенсия" (Испания, 37), "Интер" (Италия, 31), "Динамо" З (Хорватия, 29,5).
4-я корзина: "Локомотив" (Россия, 28,5), "Генк" (Бельгия, 25), "Галатасарай" (Турция, 22,5), "Лейпциг" (Германия, 22), "Славия" (Чехия, 21,5), "Црвена Звезда" (Сербия, 16,75), "Аталанта" (Италия, 15,5), "Лилль" (Франция, 11,75).
Первые матчи группового этапа состоятся 17 и 18 сентября, последний тур запланирован на 10 и 11 декабря.
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