Американский баскетболист ЦСКА Рон Бейкер рассказал о том, как в США относятся к России. Многие в его стране считают русских врагами. Такое мнение сложилось еще со времен холодной войны.
"Первое, что рождается в голове у американцев, когда они слышат о России: это "наши враги". Так уж сложилось, что многие мои соотечественники воспитаны в духе фильма про Рокки Бальбоа, когда спортивная драма разыгрывается на фоне событий холодной войны. С тех пор многое изменилось, тем не менее у многих американцев ваша страна по-прежнему ассоциируется с чем-то опасным". - заявил Бейкер в интервью "Известиям".
26-летний Рон Бейкер перешел в ЦСКА этим летом. Ранее атакующий защитник выступал за "Нью-Йорк Никс" и "Вашингтон Уизардз". За четыре года в НБА он провел 96 матчей, в которых в среднем набирал 3,1 очка и делал 1,8 передачи.
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