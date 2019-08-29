Российская гимнастка Харенкова будет выступать за Грузию

Россиянка Мария Харенкова будет выступать в составе сборной Грузии. 20-летняя гимнастка сменила спортивное гражданство. Разрешение она получила на исполкоме Международной федерации гимнастики, прошедшем в Никарагуа.

Харенкова в российской карьере становилась призером чемпионатов мира и Европы. В 2014 году она вместе с командой завоевала бронзу ЧМ и золото ЧЕ. Также на европейском первенстве выиграла серебро в многоборье.

Гимнастка может начать выступления за сборную Грузии на чемпионате мира-2019. Соревнования пройдут с 4 по 13 октября в Штутгарте.

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