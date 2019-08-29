Россиянка Мария Харенкова будет выступать в составе сборной Грузии. 20-летняя гимнастка сменила спортивное гражданство. Разрешение она получила на исполкоме Международной федерации гимнастики, прошедшем в Никарагуа.
Харенкова в российской карьере становилась призером чемпионатов мира и Европы. В 2014 году она вместе с командой завоевала бронзу ЧМ и золото ЧЕ. Также на европейском первенстве выиграла серебро в многоборье.
Гимнастка может начать выступления за сборную Грузии на чемпионате мира-2019. Соревнования пройдут с 4 по 13 октября в Штутгарте.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
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