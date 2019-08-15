Британские триатлонистки Джесс Лирмонт и Джорджия Тэйлор Браун получили дисквалификацию во время отборочных соревнований на Олимпиады-2020. Причина отстранения состоит в том, что спортсменки пересекли финиш, держась за руку, сообщает ВВС.
Победа с помощью фотофиниша была отдана Лирмонт, но позже результат обеих девушек был аннулирован. Правило 2.11.f Международного союза триатлона гласит: "спортсмены, которые финишируют одновременно в искусственно созданной ситуации без попыток разделиться во время финиша, должны быть дисквалифицированы".
Лирмонт и Браун, видимо, не знали об этом правиле. Из-за своего поступка спортсменки не смогут принять участие в Олимпиаде-2020.
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