Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Ахмат" оштрафован на 150 тыс рублей за оскорбление арбитра

Спорт » Командные виды » Футбол print

"Ахмат" заплатит 150 тыс. рублей за инцидент во время матча 5-го тура РПЛ против "Спартака". На стадионе в Грозном во время игры по громкой связи прозвучали оскорбления в адрес арбитра Алексея Сухого.

Клуб сообщил, что оскорбление допустил сотрудник пресс-службы. "Ахмат" уволил работника, который затем принес свои извинения Сухому.

КДК РФС принял решение наказать "Ахмат" согласно статьи 10.8 регламента чемпионата. Стадион в Грозном не был дисквалифицирован.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что оскорбления в микрофон кричал не сотрудник пресс-службы, а президент клуба Магомед Даудов. Также его обвинили в давлении на судью после матча. В сети появилось видео на котором глава парламента Чечни уводит Сухого за руку в подтрибунное помещение.

Читайте также:

Самолет погибшего футболиста Салы, скорее всего, горел перед падением

"Порту" предлагал трансляцию игры с "Краснодаром" за 50 тыс евро

Футболист "Сочи" дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы рпл футбол фк ахмат
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Польза аэробных и силовых тренировок вовремя беременности Часть вторая
Здоровье
Синдром Аспергера: чужие среди своих
Выборы. Новости и аналитика
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Новости Все >
Эксперты: высокая стоимость аренды жилья пагубно влияет на здоровье
"Яблоко" через суд пытаются снять с выборов в Вологодскую гордуму
Болтон призвал главу Минобороны Венесуэлы перестать поддерживать Мадуро
Дарья Глушакова утверждает, что муж вывел деньги через пенсионный фонд
КПРФ предложит расширить полномочия МГД по контролю над мэрией
"Ахмат" оштрафован на 150 тыс рублей за оскорбление арбитра
Меркель: для размещения войск США в Германии есть и места, и причины
ЦИК попросил подготовить предложения по сбору подписей на выборах
Паводок в Тулуне заставил преступника выйти из тайги
Самолет погибшего футболиста Салы, скорее всего, горел перед падением
Последние материалы
Дарья Глушакова утверждает, что муж вывел деньги через пенсионный фонд
КПРФ предложит расширить полномочия МГД по контролю над мэрией
"Ахмат" оштрафован на 150 тыс рублей за оскорбление арбитра
Синдром Аспергера: чужие среди своих
Меркель: для размещения войск США в Германии есть и места, и причины
ЦИК попросил подготовить предложения по сбору подписей на выборах
Паводок в Тулуне заставил преступника выйти из тайги
Самолет погибшего футболиста Салы, скорее всего, горел перед падением
ФАС предложила передать авиакомпанию "Победа" в частную собственность
Кашин отреагировал на слова Жириновского о распаде СССР
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Как погибала подлодка "Курск"

Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.

Как погибала подлодка "Курск"
Как мусульман сделали хозяевами Европы
Евросоюз
Как мусульман сделали хозяевами Европы
Новости Грузии
Саакашвили: раздел Грузии - это был "российско-немецкий ход"
Здоровье
Пиелонефрит: клинические признаки и диагностика
Мир. Новости мира
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян

В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.

ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Экономика
РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Новости Армении
Армения ведет с Россией гибридную войну, находясь в ОДКБ и ЕАЭС
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Политика. Новости и аналитика
Андрей Караулов: почему губернаторы игнорируют президента

Губернаторы перестают воспринимать прямые указания президента, и даже идут на обман, как, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс

Андрей Караулов: почему губернаторы игнорируют президента
Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу
Происшествия
Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: Запад мечтает развалить сильнейшую державу планеты
Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер Любовь Степушова Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти Любовь Степушова Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Болтон призвал главу Минобороны Венесуэлы перестать поддерживать Мадуро
Меркель: для размещения войск США в Германии есть и места, и причины
"Яблоко" попросило ГП проверить законность дела о массовых беспорядках
Польша требует повысить цену транзита газа из РФ через свои территории
Граждане РФ предпенсионного возраста массово прекращают работать
ВЦИОМ: большинство россиян относят себя к православной вере
Бузова облизала посуду и сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда
Дарья Глушакова утверждает, что муж вывел деньги через пенсионный фонд
Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу
Митинг "оппозиции" на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков
Песков назвал оправданным жесткое пресечение массовых беспорядков
"Ахмат" оштрафован на 150 тыс рублей за оскорбление арбитра
Бузова облизала посуду и сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда
Как мусульман сделали хозяевами Европы
"Ядерная батарейка" или ядерный двигатель. Что взорвалось в Белом море?
Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу
Жириновский предлагает сбивать самолеты НАТО
Власти Грузии занизили цифры убытков туристического сектора
Постпред Британии в ООН заявила об "ужасных" условиях в Крыму
Атамбаеву предъявили новые обвинения по двум уголовным делам
На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве
История и современность
Екатерина Медичи - королева Франции, которая обвинялась в ужасной резне
Екатерина Медичи - королева Франции, которая обвинялась в ужасной резне
Во Франции обнаружили 500-килограммовую кость динозавра
Во Франции обнаружили 500-килограммовую кость динозавра
Паводок в Тулуне заставил преступника выйти из тайги
Паводок в Тулуне заставил преступника выйти из тайги
Осадные тактики в древности
Осадные тактики в древности
Совместные учения РФ и Белоруссии решено провести вдали от границ ЕС
Совместные учения РФ и Белоруссии решено провести вдали от границ ЕС
К самолету Шойгу приближался испанский F-18
К самолету Шойгу приближался испанский F-18
Почему немцы не брали в плен казаков во время Первой мировой
Почему немцы не брали в плен казаков во время Первой мировой
Первая попытка: могла ли русская армия остановить Наполеона под Смоленском?
Первая попытка: могла ли русская армия остановить Наполеона под Смоленском?
Офис Зеленского проболтался про обстрел жилых домов в Донбассе
Офис Зеленского проболтался про обстрел жилых домов в Донбассе
На Украине обвинили Грузию в любви к России
На Украине обвинили Грузию в любви к России
Фотогалереи
Самые ликвидные корейские легковушки в России 5 Фото Самые ликвидные корейские легковушки в России
Любимая киноактриса Сталина 8 Фото Любимая киноактриса Сталина
Тайные сообщества, которые влияют на мир 10 Фото Тайные сообщества, которые влияют на мир
Собаки года 10 Фото Собаки года
Проклятые места 5 Фото Проклятые места
Домашнее
Тыква поможет омолодить организм
Врачи рассказали о продуктах, которые провоцируют вздутие живота
Способы лечения болезни Пейрони
Безопасность ребенка в воде
Вторичный рак печени: симптомы, лечение
Больше двух чашек кофе в день могут вызывать приступы головной боли
Эксперты рассказали, на каком масле лучше жарить
Эндокринолог рассказала о причинах детского ожирения
Мужчина 24 года растил чужую дочь из-за ошибки в больнице
Мужчина 24 года растил чужую дочь из-за ошибки в больнице
83-летний Армен Джигарханян находится в реанимации
83-летний Армен Джигарханян находится в реанимации
Мифы про занятия спортом
Мифы про занятия спортом
Как не причинить вред диетой
Как не причинить вред диетой
Уборка на кухне - это не страшно
Уборка на кухне - это не страшно
Косметика напрокат: новая идея предприимчивых китайцев
Косметика напрокат: новая идея предприимчивых китайцев
Певец Александр Серов хочет взыскать с ток-шоу "Пусть говорят" 1 млн рублей
Певец Александр Серов хочет взыскать с ток-шоу "Пусть говорят" 1 млн рублей
Ученые: польза аспирина при раке груди - спорный вопрос
Ученые: польза аспирина при раке груди - спорный вопрос
Как сделать оригинальное изголовье кровати
Как сделать оригинальное изголовье кровати
Особенности ухода за корпусной мебелью
Особенности ухода за корпусной мебелью
Забавные фото
Не так страшны монстры, как их малюют 6 Фото Не так страшны монстры, как их малюют
Как спят животные - забавные фото 10 Фото Как спят животные - забавные фото
Курилы с высоты птичьего полета 11 Фото Курилы с высоты птичьего полета
Хуже человека зверя нет 7 Фото Хуже человека зверя нет
Загадки ночного неба 7 Фото Загадки ночного неба
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ