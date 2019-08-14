"Ахмат" оштрафован на 150 тыс рублей за оскорбление арбитра

"Ахмат" заплатит 150 тыс. рублей за инцидент во время матча 5-го тура РПЛ против "Спартака". На стадионе в Грозном во время игры по громкой связи прозвучали оскорбления в адрес арбитра Алексея Сухого.

Клуб сообщил, что оскорбление допустил сотрудник пресс-службы. "Ахмат" уволил работника, который затем принес свои извинения Сухому.

КДК РФС принял решение наказать "Ахмат" согласно статьи 10.8 регламента чемпионата. Стадион в Грозном не был дисквалифицирован.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что оскорбления в микрофон кричал не сотрудник пресс-службы, а президент клуба Магомед Даудов. Также его обвинили в давлении на судью после матча. В сети появилось видео на котором глава парламента Чечни уводит Сухого за руку в подтрибунное помещение.

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