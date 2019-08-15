Пресс-служба "Краснодара" опубликовала видеообзор ответного матча 3-го раунда Лиги чемпионов против "Порту". Встреча завершилась победой "быков" со счетом 3:2, что позволило им выйти в плей-офф раунд турнира.
Игра не была показана по телевидению. "Матч ТВ" анонсировал трансляцию поединка до его начала, но договориться с "Порту" у канала не получилось. После завершения встречи стороны обвинили друг друга в срыве трансляции.
"Краснодар" в 4-м раунде квалификации встретится с греческим "Олимпиакосом". Игры состоятся 21 и 27 августа.
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