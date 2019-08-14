Дарья Глушакова утверждает, что муж вывел деньги через пенсионный фонд

Бывшая жена футболиста "Ахмата" Дениса Глушакова Дарья обвиняет его в выводе денег из семьи. Адвокаты девушки утверждают, что тем самым полузащитник пытается уйти от раздела совместно нажитого имущества, чтобы не делиться заработанными деньгами.

Глушаков выводил денежные средства через Пенсионный фонд, сообщает RenTV. По словам представителей Дарьи Глушаковой, эту идею футболисту предложили его друзья. Только 6 августа футболист перевел 10 млн рублей на «страхование жизни». На следующий день спортсмен перевел около 8,3 млн рублей в пенсионные накопления. Также указано, что 2 августа он снял наличными 2 млн рублей.

По решению суда футболист будет выплачивать алименты в размере трети всех доходов и 100 тысяч ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. Судебный процесс между бывшими супругами продолжается. Дарья требует от футболиста около 40 млн рублей.

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