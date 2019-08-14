Директор "Порту" по коммуникациям Франсишку Мораес объяснил позицию клуба по трансляции матча Лиги чемпионов с "Краснодаром". Он обвинил "Матч ТВ" в срыве показа игры в России и назвал предыдущую информацию ложной.
Ранее "Матч ТВ" выступил с обращением, в котором заявил, что в срыве трансляции виноваты представители "Порту", которые не согласились подождать перевода денег до конца недели. Российский телеканал утверждает, что в договоре были прописаны именно такие условия.
Мораес сообщил, что "Порту" предложил купить трансляцию игры за 50 тысяч евро. "Матч ТВ" предлагал 15 тысяч. В день игры россияне согласились на условия португальцев, которые потребовали деньги за 1,5 часа до игры.
"Матч ТВ" не перевел сумму вовремя и не выполнил условия, считают в "Порту". Из-за этого клуб отключил сигнал для России, сообщает "Чемпионат".
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