Пять российских легкоатлетов выступят за сборную Европы в матче с США

9 и 10 сентября в Минске состоится легкоатлетический матч между сборными Европы и США. В составе европейской команды выступят пять россиян.
В прыжках в высоту на турнир заявлены Мария Ласицкене и Илья Иванюк, в беге на 110 м с барьерами - Сергей Шубенков, в прыжках с шестом - Анжелика Сидорова, в метании молота - Денис Лукьянов. Окончательная заявка будет названа 19 августа, а изменения можно вносить до 1 сентября.
В каждом из видов на этом турнире выступят по 4 атлета из Европы и США. У мужчин и женщин запланированы по 18 дисциплин, а завершатся соревнования смешанной эстафетой.
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