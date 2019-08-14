"Краснодар" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с греческим "Олимпиакосом". Команда в прошлом сезоне стала второй в своем чемпионате, уступив золото ПАОК.
"Оли" - самый титулованный клуб Греции. До 2018 года команда 12 раз подряд выиграла чемпионский титул, а всего на счету клуба 44 титула.
Кроме того, "Олимпиакос" не проигрывает полгода. Последнее поражение - от клуба "Ламия" в феврале. После этого команда провела 12 матчей, в которых 11 раз победила.
Игра в Пирее состоится 21 июля, в Краснодаре - 26 числа. Победитель пары выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов.
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