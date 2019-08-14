Следующий соперник "Краснодара" в ЛЧ не проигрывал полгода

"Краснодар" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с греческим "Олимпиакосом". Команда в прошлом сезоне стала второй в своем чемпионате, уступив золото ПАОК.

"Оли" - самый титулованный клуб Греции. До 2018 года команда 12 раз подряд выиграла чемпионский титул, а всего на счету клуба 44 титула.

Кроме того, "Олимпиакос" не проигрывает полгода. Последнее поражение - от клуба "Ламия" в феврале. После этого команда провела 12 матчей, в которых 11 раз победила.

Игра в Пирее состоится 21 июля, в Краснодаре - 26 числа. Победитель пары выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов.

Читайте также:

Пять российских легкоатлетов выступят за сборную Европы в матче с США

Футболист Руни нанял специалиста, чтобы бросить пить

"Россия и Украина - братья". Дзюба поддержал Ракицкого