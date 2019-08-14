Футболист "Сочи" Иван Миладинович отстранен на 4 матча. Защитник получил наказание за удар нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщает пресс-служба сочинской команды.
Игра между ЦСКА и "Сочи" завершилась со счетом 0:0. Миладинович нанес удар локтем в лицо Чалову, разбив тому нос. Арбитры встречи никак не отреагировали на инцидент.
Таким образом, Миладинович пропустит выездные матчи с "Оренбургом", "Уралом" и "Рубином", а также домашнюю игру с "Локомотивом".
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