Агент Маклкома: расизма со стороны фанатов "Зенита" не было

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет игрока "Зенита" Малкома, заявил, что его клиент не заметил проявлений расизма в отношении себя. С таким утверждением ранее выступил британский таблоид The Sun, который сравнил с расистским поведением баннер фанатов питерского клуба "Спасибо за верность традициям".
В Британии посчитали, что болельщики таким образом с иронией встретили переход Малкома из "Барселоны". В питерском клубе все обвинения отрицают. Инцидент произошел на выходных во время матча питерцев с "Краснодаром" (1:1).
"Не было никакого расизма. Никто не заметил его проявлений на стадионе. Все это желтуха. Фанаты аплодировали Малкому", - заявил агент Малкома в комментарии "РИА Новости".
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