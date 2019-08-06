Мутко полностью оправдан по допинговому скандалу

Федеральный суд Швейцарии не получал от МОК апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию бывшего министра спорта Виталия Мутко. Срок подачи заявления от МОК истек 3 августа. Тем самым бывший министр спорта полностью оправдан по допинговому делу.
Спортивный арбитражный суд 3 июля удовлетворил апелляцию Мутко, поданную 26 декабря 2017 года, на решение МОК года пожизненно отстранить бывшего министра спорта России от участия в Олимпийских играх. В вердикте CAS говорится, что Мутко не подпадает под сферу применения правил Олимпийской хартии. МОК имеет право подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней с момента получения мотивировочной части решения по делу.
Федеральный Верховный суд Швейцарии не может предоставить никакой информации о правовых вопросах и о разбирательствах, если апелляция официально не подана. На сегодняшний день в Федеральном суде Швейцарии не зарегистрировано ни одной апелляции по делу CAS 2017/A/5498 Vitaly Mutko v. IOC [МОК]", - сообщил сотрудник пресс-службы Федерального суда в комментарии ТАСС.
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