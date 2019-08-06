13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе. Она удачно откатала свое выступление на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.
Валиева выполнила следующие прыжки: четверной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады тройной флип - двойной тулуп, тройной лутц - тройной тулуп, тройной флип - ойлер - тройной сальхов, а также сольный тройной лутц.
13-летняя спортсменка исполняла произвольную программу под песню Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. Валиева работает у тренера Эттери Тутберидзе, которая воспитала Евгению Медведеву и Алину Загитову.
Читайте также:
Мутко полностью оправдан по допинговому скандалу
Перекупщики продают билеты на матч "Краснодар" - "Порту" в 7 раз дороже
Путин получил подарок от юных хоккеистов в центре "Сириус"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
20 граждан России чеченского происхождения были задержаны в Польше в результате драки с местными футбольными фанатами.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.