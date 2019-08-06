Клуб Панарина продает самые дорогие абонементы в НХЛ

НХЛ провела анализ цен на абонементы на следующий сезон. Самые дорогие продает клуб "Нью-Йорк Рейнджерс", который летом подписал контракт с Артемием Панариным. Абонемент на домашнюю арену клуба "Мэдисон Сквер Гарден" стоит $5,2 тыс.

Второе место у "Монреаль Канадиенс" (2,65 тыс.), третье - "Бостон Брюинз" (2,64 тыс.). Самые дешевые продает "Анахайм Дакс" - $594/

"Рейнджерс" на данный момент является самым "русским" клубом в НХЛ. Кроме Панарина, за клуб из "Нью-Йорка" выступают вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, защитник Егор Рыков, а также форварды Виталий Кравцов, Павел Бучневич и Владислав Наместников.

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