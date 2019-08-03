Хоккейный тренер сравнил игроков из России с нефтью и С-400

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал контракты, которые подписывают в НХЛ хоккеисты из России.

Слова специалиста цитирует Russia-Hockey.ru.

Назаров заявил, что российский хоккей должен получать компенсации за отъезд спортсменов страны за океан. Игроки, указал тренер, будут выплачивать налоги в бюджет Соединенных Штатов Америки, а российские спортивные школы, воспитавшие их, "не увидят ни рубля".

Хоккеисты, уверен Андрей Назаров, такой же стратегический запас Российской Федерации, как нефть или же, например, зенитно-ракетные комплексы С-400. Российских спортсменов, заявил Назаров, "по сути, воруют".

Напомним, что в КХЛ Андрей Назаров трудился на посту главного тренера "Трактора", "Витязя", "Донбасса", "СКА", "Барыса", "Северстали", "Нефтехимика".

Также именитый специалист руководил сборными Украины и Казахстана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападающий сборной России по хоккею с шайбой и магнитогорского "Металлурга" Николай Кулемин изъявил желание получить канадское гражданство.

Читайте также:

Матчи КХЛ в следующем сезоне примут Давос и Таллин.