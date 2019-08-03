Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал контракты, которые подписывают в НХЛ хоккеисты из России.
Слова специалиста цитирует Russia-Hockey.ru.
Назаров заявил, что российский хоккей должен получать компенсации за отъезд спортсменов страны за океан. Игроки, указал тренер, будут выплачивать налоги в бюджет Соединенных Штатов Америки, а российские спортивные школы, воспитавшие их, "не увидят ни рубля".
Хоккеисты, уверен Андрей Назаров, такой же стратегический запас Российской Федерации, как нефть или же, например, зенитно-ракетные комплексы С-400. Российских спортсменов, заявил Назаров, "по сути, воруют".
Напомним, что в КХЛ Андрей Назаров трудился на посту главного тренера "Трактора", "Витязя", "Донбасса", "СКА", "Барыса", "Северстали", "Нефтехимика".
Также именитый специалист руководил сборными Украины и Казахстана.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападающий сборной России по хоккею с шайбой и магнитогорского "Металлурга" Николай Кулемин изъявил желание получить канадское гражданство.
Читайте также:
Матчи КХЛ в следующем сезоне примут Давос и Таллин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.
Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.
Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.