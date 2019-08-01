Российский кикбоксер избил девушку за отказ сварить суп

Российский кикбоксер Виталий Крутолевич, финалист Кубка мира по К-1, избил свою девушку. Причиной конфликта стало то, что подруга спортсмена отказалась сварить ему суп, сообщает телеграм-канал "Mash".
Девушка утверждает, что Виталий разбудил ее утром и потребовал сварить суп. После отказа кикбоксер сломал девушке лицевую кость в нескольких местах. Девушке понадобилась операция и год реабилитации.
На кикбоксера открыли дело. Скорее всего, ему придется отвечать перед судом.
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