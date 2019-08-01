Сборная России по хоккею стартует на ЧМ матчем против Швейцарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание игр чемпионата мира, который пройдет в Швейцарии в мае 2020 года. Сборная России начнет выступления с хозяевами турнира.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2020:

8 мая - Швейцария

10 мая - Норвегия

11 мая - США

13 мая - Италия

15 мая - Казахстан

16 мая - Финляндия

19 мая - Латвия

В группе A сыграют Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Великобритания и Белоруссия.

Матчи четвертьфинальной стадии состоятся 21 мая, полуфиналы - 23 мая, финал и матч за третье место - 24 мая.

Читайте также:

20 российских легкоатлетов отобрались на чемпионат мира в Дохе

Овечкин назвал Трампа своим болельщиком

Ярославль и Кемерово примут матчи ЧМ-2022 по волейболу