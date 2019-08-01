Сборная России по хоккею стартует на ЧМ матчем против Швейцарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание игр чемпионата мира, который пройдет в Швейцарии в мае 2020 года. Сборная России начнет выступления с хозяевами турнира.
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2020:
В группе A сыграют Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Великобритания и Белоруссия.
Матчи четвертьфинальной стадии состоятся 21 мая, полуфиналы - 23 мая, финал и матч за третье место - 24 мая.
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