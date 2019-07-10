Банда и младший брат Кангвы стали футболистами тульского "Арсенала"

Тульский "Арсенал" объявил о подписании двух футболистов сборной Замбии. Полузащитники Ламек Банда и Кингс Кангва подписали долгосрочные контракты с клубом.
Банда, ранее игравший за замбийский "ЗЭСКО Юнайтед", будет выступать под номером 29. Младший брат полузащитника канониров Эванса Кангвы Клингс — под номером 25.
Эванс Кангва выступает за "Арсенал" с 2017 года. Он провел 43 матча, в которых забил шесть мячей.
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