ФСИН: из колонии Кокорина и Мамаева не было побега

УФСИН по Белгородской области опровергло сообщение о том, что из колонии ИК-4 сбежали двое заключенных. В этом учреждении наказание отбывают футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Ранее сообщалось, что двое мужчин, осужденных по статье 228 сбежали из колонии через дырку в заборе. ФСИН распространила заявление, в котором рассказало о подробностях произошедшего.
Сбежавшими оказались не двое осужденных, а мужчины, которые были приговорены к принудительным работам. При ИК-4 работает исправительный центр, где осужденные находились на работах. Мужчины покинули участок, но это не считается побегом, а квалифицируется как уклонение от отбывания наказания.
"В соответствии со статьей 60.17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, пунктом 6 статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ осужденным, уклоняющимся от отбывания принудительных работ, не отбытая часть наказания заменяется лишением свободы", - говорится в сообщении ФСИН.
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