"Марсель" хочет арендовать Дзюбу на один сезон

Форвард "Зенита" Артем Дзюба может переехать во Францию. Интерес к футболисту проявляет "Марсель", сообщает издания Le Phoceen. По информации журналистов, "южане" обратятся к питерцам в ближайшее время.
На трансфере настаивает бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, который сейчас работает с французской командой. В "Марселе" рассматривают вариант с арендой форварда на один сезон.
Ранее сообщалось, что Дзюба хотел бы следующий сезон в Англии. Форвард заключил контракт с агентством Жорже Мендеша для того, чтобы перейти в один из клубов АПЛ.
В сезоне-2018/19 Дзюба сыграл на клубном уровне 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 голевых передач. В его активе 16 голов в 34 играх за сборную России.
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