Болельщики "Спартака" и ЦСКА отменили бойкот матчей на Кавказе

Фанатская группировка "Фратрия" объявила о том, что отменяет бойкот на выезд в города Кавказа. В новом сезоне болельщики "Спартака" отправятся в Грозный на матч против "Ахмата". Совет "Фратрии" принял решение, что организация выездов будет проходить с учетом специфики региона.
"Спартак" сыграет на выезде с "Ахматом" в 5-м туре чемпионата России, 11 августа. В составе грозненской команды выступает Денис Глушаков, у которого в прошедшем сезоне был конфликт с "Фратрией".
Ранее о подобном решении объявили активные болельщики ЦСКА. Красно-синие не посещали матчи на Кавказе на протяжении восьми лет.
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