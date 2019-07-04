Украинский футболист оскорбил игроков "Краснодара"

Украинский футболист Юрий Габовда позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российских игроков команды "Краснодар-2". Уроженец Мукачево сейчас выступает за венгерский "Халадаш", и его клуб завтра проведет товарищеский матч с краснодарцами.



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30-летний футболист в Instagram пообещал по время игры нанести травму сопернику и предложил даже сделать ставку на такое событие.

"Завтра играем против ФК «Краснодар». Как минимум одна москальская рожа ляжет. Коэффициент на красную карточку 1,01. Слава Украине!" - написал Габовда.

Габовда после мукачевской школы футбола попал во Львов. С 2006 по 2011 год футболисты выступал за "Карпаты", а затем - за "Кривбасс" и "Таврию". В 2014 году уехал в Белоруссию, а три года спустя - в Венгрию.

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