Украинский футболист Юрий Габовда позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российских игроков команды "Краснодар-2". Уроженец Мукачево сейчас выступает за венгерский "Халадаш", и его клуб завтра проведет товарищеский матч с краснодарцами.
30-летний футболист в Instagram пообещал по время игры нанести травму сопернику и предложил даже сделать ставку на такое событие.
"Завтра играем против ФК «Краснодар». Как минимум одна москальская рожа ляжет. Коэффициент на красную карточку 1,01. Слава Украине!" - написал Габовда.
Габовда после мукачевской школы футбола попал во Львов. С 2006 по 2011 год футболисты выступал за "Карпаты", а затем - за "Кривбасс" и "Таврию". В 2014 году уехал в Белоруссию, а три года спустя - в Венгрию.
Читайте также:
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
"Зенит", как и "Спартак", будет играть в форме из пластиковых бутылок
Президент "Ростова" выразил недовольство руководством "Чайки"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Об этом сегодня, 3 июля, сообщают ведущие средства массовой информации постсоветской республики.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.