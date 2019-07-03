Теннисист Даниил Медведев во втором круге Уимблдона обыграл австралийца Алексея Попырина. 11-му сеянному на турнире хватило 2,5 часов и четырех сетов, чтобы обыграть соперника. Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4.
В третьем круге Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, 21-м сеянным на турнире.
До этого лучшим результатом Медведева на Уимблдоне был выход в третий раунд в 2018 году. На турнирах "Большого шлема" - выход в 4-й круг Australian Open в этом году.
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