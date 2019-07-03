Футболиста "Реала" лишили прав за отказ проходить алкотест

Футболист "Реала" Марсело попал в дорожный инцидент. Игрок сейчас находится на родине в Бразилии.
Полицейские Рио-де-Жанейро остановили автомобиль Марсело и попросили его пройти тест на алкоголь. Футболист отказался "дышать в трубочку". Игрок из-за этого был лишен водительских прав на год, а также заплатил штраф в размере 675 евро.
Марсело выступает за "Реал" с 2006 года. Он провел 486 матчей, в которых забил 36 мячей. За сборную Бразилии футболист отыграл 58 матчей.
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