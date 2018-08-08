Тренер рассказал о китайцах в хоккее на примере обезьян

Экс-нападающий национальной сборной России по хоккею с шайбой Алексей Ковалев поделился мнением об уровне китайских хоккеистов. Легендарный российский спортсмен трудится на посту помощника главного тренера в китайском хоккейном клубе "Куньлунь Ред Старз".
По мнению Ковалева, всегда и везде есть место развитию. Главное, считает он, это желание. Ковалев заявил, что если уж обезьян в цирке учат кататься на велосипедах, то и китайцев можно научить играть в хоккей.
Также Ковалев указал на то, что китайцам не хватает очень многого в понимании хоккея, в чтении игры. Он похвалил высокую работоспособность китайских спортсменов, но, по его мнению, это еще далеко не все — энергия и выносливость с годами пройдут, и даже самому техничному и креативному игроку будет сложно без спортивной хитрости и хоккейной мудрости.
Отметим, что пока уровень хоккея в Поднебесной и в самом деле оставляет желать лучшего. На сегодняшний день в мировом рейтинге национальных хоккейных сборных Китай занимает лишь 33-ую строчку, уступая даже таким крохотным странам, как Сербия и Хорватия.
Китайский хоккейный клуб "Куньлунь Ред Старз" был создан в 2016 году и на данный момент выступает в Континентальной Хоккейной Лиге. Создана команда была для тренировки и подготовки китайских хоккеистов к Олимпиаде 2022, что пройдет в Поднебесной. Китайская национальная хоккейная сборная примет в турнире участие на правах страны-организатора.
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