"Слава Украине!" стоила предупреждения хорватскому футболисту

Хорватский защитник Домагою Виде получил предупреждение за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры. Так Международная федерация футбола отреагировала на инцидент, который произошел после игры со сборной РФ.
В сети оказалась видеозапись, сделанная в раздевалке хорватов, где Вида выкрикивает "Слава Украине!", а Огнен Вукоевич заверяет, что победа посвящена Киеву. Первый футболист выступал за киевское "Динамо" пять лет, второй — семь.
Стоит отметить, что ФИФА уже оштрафовала Гранита Джака, Джердана Шакири и Стефана Лихтштайнера после игры с сербской сборной. Футболисты, радуясь голам, складывали из рук фигуру, похожую на орла, что изображен на флаге Албании. Джака и Шакири родом оттуда.
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