Россиянам разрешили выгонять мигрантов из своих квартир

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял законопроект, позволяющий россиянам в любой момент снимать с учета граждан других государств, прописанный на их жилплощади.
Новый законопроект также предусматривает, что снятие иностранца с учета по месту пребывания в связи с его отъездом осуществляется органом миграционного учета после получения соответствующего уведомления.
Помимо этого, в новом законе прописано, что уведомление об убытии иностранного гражданина с места пребывания представляется принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета напрямую или через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Отмечается, что уведомление не возбраняется отправить по почте.
Теперь для снятия с учета иностранных граждан на своей жилплощади в любой момент без их участия присутствие мигранта не требуется. Согласно законопроекту, после того как в орган миграционного учета будет поступать уведомление об отъезде иностранца, ведомство займется аннулированием его регистрации.
По словам одного из авторов инициативы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, ранее принимающая сторона, поставив мигранта на учет, не могла снять его в случаях,, если у нее не было возможности выйти с ним на контакт или если даже она расторгла трудовые отношения с ним.
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