Автошколы начнут платить за плохих учеников

Государственная инспекция безопасности дорожного движения выступила с предложением, ввести материальную ответственность для автошкол, выпускники которых часто попадают в аварию. С данным заявлением выступил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

В инспекции планируют подготовить определенные правила и нормы, обязывающие выплачивать компенсацию за нанесенный в ДТП вред не самих водителей, а тех, кто их учил правилам дорожного движения. В поле зрения попадут школы, чьи ученики становятся виновниками дорожных аварий в течение двух лет после окончания школы.

По словам сотрудников ведомства, в подобных учебных учреждениях должны понимать, что неопытные водители просто обязаны идеально знать правила и использовать свой автомобиль на дорогах с особым вниманием и контролем. Недавно с данной инициативой выступил бывший мэр Калуги, вице-премьер Максим Акимов после подведения итогов правительственной комиссии.

Ранее эксперты рынка сообщили, что стоимость обучения вождению повысится с 2019 года. Данное решение связано с изменением цен на бензин и коммунальные услуги. В среднем ценник за курс вождения станет дороже на 10 процентов.

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