Вычислен самый злостный неплательщик алиментов в России

Нежелание помогать детям и экс-супруге довело 50-летнего жителя российской столицы до 118-миллионного долга. Эти данные появились у RT от федеральной службы судебных приставов.
В ведомстве рассказали, что гражданин не хочет по собственной воле нести ответственность и разделять бремя содержания с матерью детей. Чтобы у мужчины это желание "воскресло", приставы испробовали все дозволенные меры.
Стоит отметить, что регулярно появляются все новые идеи и предложения, призванные простимулировать неплательщиков на возвращение долгов. Так, недавно было предложено не выдавать таким россиянам документы, разрешающие вождение ТС и выезд за границу.
Ранее "Правда.Ру" писала, что социологи исследовали причины, по которым мужчины не платят алименты. Некоторые не верят в то, что деньги тратятся на детей, другие завели новые семьи, а третьи пытаются отомстить "бывшей".
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