"Русское Слово", 15 октября (2 октября) 1907 года. Случай в театре.

"Третьего дня во время спектакля в Алексеевском театре, в Рогожской, некто Воропаев с балкона 8-аршинной вышины упал "как снег на голову" на сидевших в партере зрителей Селезнева и Максимова. Все трое получили серьезные ушибы. Легче других отделался неосторожно упавший".

"Русское Слово", 15 октября (2 октября) 1908 года. Автомобильная гонка.

"Вчера на 18-й версте Волоколамского шоссе, за Петербургской заставой, состоялись автомобильные гонки, устроенные по инициативе журнала "Автомобилист". Гонка устраивалась на дистанцию в одну версту для показания наибольшей скорости машины с ходу.

Гонка заинтересовала местных спортсменов — на нее прибыла масса публики, в большинстве на автомобилях. Собралось более 100 машин…"

"Раннее утро", 15 октября (2 октября) 1908 года. Танец апашей.

"Танец апашей — этих подонков современного Парижа, был недавно впервые исполнен в одном из обозрений какого-то монмартрского театра-шантана. Любой новый танец влияет на парижан с силой эпидемической. Танец апашей был подхвачен широкими кругами общ-ва и теперь в самых светских домах он завоевал себе почетное место в списке излюбленных танцев падких до острых ощущений парижан".

"Голос Москвы"," 15 октября (2 октября) 1912 года. "Преступная" статистика.

"За август и сентябрь месяц в Москве летучим отрядом московской сыскной полиции задержано 1260 воров-рецидивистов. Большинство из задержанных — карманники; далее идут домушники, громилы, хипесники, подъездошники, городушники и т. д."

"Вечерняя Москва", 15 октября 1932 года. " Салон" и барахолка.

"В Париже открыт традиционный "Салон" (выставка) автомобилей. Перспективы продажи новых автомобилей очень не блестящи. Фабриканты приняли ряд энергичнейших мер: путем снижения зарплаты рабочим, снижены продажные цены на машины, многие модели-люкс продаются в кредит, устанавливается длительная рассрочка платежа и т. п.

Однако в первый же день открытия выставки радом с нею появился неприятнейший напрошенный сосед — "ярмарка оказий". Это пострадавшие от кризиса и безработицы владельцы автомобилей свезли сотни своих машин к зданию дворца, где развернулся "Салон". Их расчет прост: экономные и расчетливые французы на выставку пойдут, новые машины посмотрят, а покупать предпочтут по дешевке на "ярмарке оказий", тем более что на ярмарке большинство машин почти совершенно новых.

После серьезного спора выставочный комитет добился постановления лишь о том, что на "ярмарке" не будут продавать машин новейших марок, выставленных на "Салоне"".

"Вечерняя Москва", 15 октября 1942 года. Отважный разведчик.

"Красноармейца Шкуро знают все бойцы подразделения. Он известен своими боевыми делами как отважный находчивый разведчик. Однажды Шкуро пробрался в расположение противника. Собрав сведения об огневых точках врага, он благополучно вернулся обратно. Пользуясь данными разведчика, наши артиллеристы уничтожили много вражеских целей. В другой раз, выполняя боевую задачу, Шкуро заметил брошенный немцами миномет. Находчивый боец захватил неприятельское орудие и, открыв из него огонь, уничтожил 50 фашистов…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.