Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой овощ превращается в деликатес: свекольный паштет удивляет с первого кусочка
Китай открыт: как избежать провала в первой поездке — советы путешественника
Недостаток белка и жиров: скрытая угроза красоты при похудении
Уборка без химии: 2 кухонных ингредиента, которые вернут вашим полам первозданный блеск
Четыре тонны золота в год: Приангарье вступает в новую эру добычи
Конец эпохи мифов: археология подтверждает участие медведей в гладиаторских боях
Россия — Иордания: тренер Селлами выделил ключевой фактор ничьей
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Сел брелок сигнализации? Без знания этой функции авто останется заблокированным

Черенкова объяснила, что мстила Лазо, соблазнившего ее обещанием жениться… — писала газета Новости Дня 6 сентября 1903 года

5:03
Общество

"Московские ведомости", 6 сентября (24 августа) 1901 года. 83-летний стрелок.

Газетные архивы 6 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 6 сентября

"Газеты сообщают из Копенгагена отчет о состязаниях в стрельбе и прибавляют, что один из призов достался королю Дании. Как известно, королю в настоящее время 83 года, — он родился в 1818 году".

"Русский Листок", 6 сентября (24 августа) 1902 года. Заграничная жизнь.

"Вандербильт, Голет, Ллойд, Уаррен и несколько других американских миллиардеров привлечены к суду за чрезвычайно быструю езду на автомобилях. Американцы сильно раздражены против этих "именитых гонщиков", не соблюдающих установленных правил езды".

"Новости Дня", 6 сентября (24 августа) 1903 года.

"Кишинев, 23-го августа. Окончившая гимназию Елена Черенкова, 18-ти лет, выстрелом из револьвера тяжело ранила ужинавшего с нею в кафе-шантане Благородного собрания Пантелея Лазо, директора городского кредитного общества, бывшего редактора "Бессарбского Вестника". Задето выстрелом левое легкое. Черенкова объяснила, что мстила Лазо, соблазнившего ее обещанием жениться".

"Московский листок", 6 сентября (24 августа) 1904 года.

"Прославившийся в Лондоне свой расточительностью маркиз Англезей был объявлен банкротом. 11 августа в его замке состоялась аукционная продажа движимости, причем, между прочим, проданы 227 сюртучных пар, 362 жилета, 100 пальто, 73 фрачных пары, 142 пары ботинок и туфель, 150 утренних костюмов 82 халата, 278 пар перчаток, 453 галстука и т. д."

"Правда", 6 сентября 1931 года. Опыт латинизации китайской письменности дал блестящие результаты.

"Владивосток, 5 сентября. (Роста). Опыт латинизации китайской письменности на дальнем Востоке дал блестящие результаты. Группа неграмотных китайских рабочих, усвоив 28 букв латинизированного китайского алфавита, вместо прежних пяти тысяч знаков, ликвидировал свою неграмотность в течение полутора месяцев. Совещание китайского актива Владивостока решило ввести преподавание латинизации в китайских учебных заведениях Дальнего Востока, а также на восточном факультете Государственного дальневосточного университета и в некоторых школах-семилетках. Полностью переведена на латинизированную азбуку вся работа по ликвидации неграмотности среди китайских рабочих".

"Вечерняя Москва", 6 сентября 1932 года. Московский день. Форма расчета не подходит.

"Каждый ребенок, находящийся в яслях, имеет право получать в день пол-литра молока. Ответственность за это лежит на Союзмолоке.

Но эта почтенная организация тянет с этим делом, не доставляет молока.
Горснаб категорически предложил: отпускать яслям самое доброкачественное молоко. Транспортному управлению МСПО предложено выделить 3 автомашины для развоза молока по яслям. Охматмлад согласился даже принимать молоко не в каждых яслях, а только в пяти пунктах каждого района.
Но Союзмолоко опять находит предлог: "Нам неудобно. Формы расчета неподходящие".

Дело о молоке перешло в РКИ".

"Правда", 6 сентября 1961 года. Больше прошлогоднего.

"Сталинабад, 5. (Корр. "Правды"). Большого производственного успеха достигли работники консервной промышленности Таджикистана, С начала года они отправили трудящимся Дальнего Востока, Урала, Сибири, Крайнего Севера, в крупные промышленные центы страны 30 миллионов банок фруктовых консервов.

Предприятия консервной промышленности выполнили годовой план производства абрикосовых компотов, составляющих значительную часть продукции консервной промышленности республики. Сверх плана выпущено более двух миллионов банок компотов. В этом году консервная промышленность Таджикистана даст стране 85 миллионов банок фруктовых консервов — в два с половиной раза больше прошлогоднего ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал" и архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Красота и стиль
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Простой овощ превращается в деликатес: свекольный паштет удивляет с первого кусочка
Китай открыт: как избежать провала в первой поездке — советы путешественника
Недостаток белка и жиров: скрытая угроза красоты при похудении
Уборка без химии: 2 кухонных ингредиента, которые вернут вашим полам первозданный блеск
Четыре тонны золота в год: Приангарье вступает в новую эру добычи
Конец эпохи мифов: археология подтверждает участие медведей в гладиаторских боях
Россия — Иордания: тренер Селлами выделил ключевой фактор ничьей
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Сел брелок сигнализации? Без знания этой функции авто останется заблокированным
Невидимый союзник организма найден: фруктовый пигмент заставляет клетки охотиться на болезнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.