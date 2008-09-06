Черенкова объяснила, что мстила Лазо, соблазнившего ее обещанием жениться… — писала газета Новости Дня 6 сентября 1903 года

5:03 Your browser does not support the audio element. Общество

"Московские ведомости", 6 сентября (24 августа) 1901 года. 83-летний стрелок.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 6 сентября

"Газеты сообщают из Копенгагена отчет о состязаниях в стрельбе и прибавляют, что один из призов достался королю Дании. Как известно, королю в настоящее время 83 года, — он родился в 1818 году".

"Русский Листок", 6 сентября (24 августа) 1902 года. Заграничная жизнь.

"Вандербильт, Голет, Ллойд, Уаррен и несколько других американских миллиардеров привлечены к суду за чрезвычайно быструю езду на автомобилях. Американцы сильно раздражены против этих "именитых гонщиков", не соблюдающих установленных правил езды".

"Новости Дня", 6 сентября (24 августа) 1903 года.

"Кишинев, 23-го августа. Окончившая гимназию Елена Черенкова, 18-ти лет, выстрелом из револьвера тяжело ранила ужинавшего с нею в кафе-шантане Благородного собрания Пантелея Лазо, директора городского кредитного общества, бывшего редактора "Бессарбского Вестника". Задето выстрелом левое легкое. Черенкова объяснила, что мстила Лазо, соблазнившего ее обещанием жениться".

"Московский листок", 6 сентября (24 августа) 1904 года.

"Прославившийся в Лондоне свой расточительностью маркиз Англезей был объявлен банкротом. 11 августа в его замке состоялась аукционная продажа движимости, причем, между прочим, проданы 227 сюртучных пар, 362 жилета, 100 пальто, 73 фрачных пары, 142 пары ботинок и туфель, 150 утренних костюмов 82 халата, 278 пар перчаток, 453 галстука и т. д."

"Правда", 6 сентября 1931 года. Опыт латинизации китайской письменности дал блестящие результаты.

"Владивосток, 5 сентября. (Роста). Опыт латинизации китайской письменности на дальнем Востоке дал блестящие результаты. Группа неграмотных китайских рабочих, усвоив 28 букв латинизированного китайского алфавита, вместо прежних пяти тысяч знаков, ликвидировал свою неграмотность в течение полутора месяцев. Совещание китайского актива Владивостока решило ввести преподавание латинизации в китайских учебных заведениях Дальнего Востока, а также на восточном факультете Государственного дальневосточного университета и в некоторых школах-семилетках. Полностью переведена на латинизированную азбуку вся работа по ликвидации неграмотности среди китайских рабочих".

"Вечерняя Москва", 6 сентября 1932 года. Московский день. Форма расчета не подходит.

"Каждый ребенок, находящийся в яслях, имеет право получать в день пол-литра молока. Ответственность за это лежит на Союзмолоке.

Но эта почтенная организация тянет с этим делом, не доставляет молока.

Горснаб категорически предложил: отпускать яслям самое доброкачественное молоко. Транспортному управлению МСПО предложено выделить 3 автомашины для развоза молока по яслям. Охматмлад согласился даже принимать молоко не в каждых яслях, а только в пяти пунктах каждого района.

Но Союзмолоко опять находит предлог: "Нам неудобно. Формы расчета неподходящие".

Дело о молоке перешло в РКИ".

"Правда", 6 сентября 1961 года. Больше прошлогоднего.

"Сталинабад, 5. (Корр. "Правды"). Большого производственного успеха достигли работники консервной промышленности Таджикистана, С начала года они отправили трудящимся Дальнего Востока, Урала, Сибири, Крайнего Севера, в крупные промышленные центы страны 30 миллионов банок фруктовых консервов.

Предприятия консервной промышленности выполнили годовой план производства абрикосовых компотов, составляющих значительную часть продукции консервной промышленности республики. Сверх плана выпущено более двух миллионов банок компотов. В этом году консервная промышленность Таджикистана даст стране 85 миллионов банок фруктовых консервов — в два с половиной раза больше прошлогоднего ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал" и архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.