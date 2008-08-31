Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сегодня в технологическом институте начались конкурсные экзамены. Без конкурса будут приняты 166 сибиряков… — писала газета Русское Слово 1 сентября 1908 года

5:07
Общество

"Русское Слово", №191, 1 сентября (19 августа) 1908 года. Объявление.

Газетные архивы 1 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 1 сентября

"Здоровые домашние обеды. До 7 часов вечера. Из 2-х блюд — 65 коп., с кофе — 80 коп., со сладким — 90 коп., абонемент — 16 р. Приготовлено из свежей провизии, исключительно на сливочном масле. Безукоризненная чистота. Желающим доступ в кухню. Особенно рекомендуется страдающим желудком. Тверская, уг. Леонтьевского и Б. Гнездниковского пер…"

"Русское Слово", №191, 1 сентября (19 августа) 1908 года. Объявление.

"Томск. 18. VIII. Сегодня в технологическом институте начались конкурсные экзамены. Без конкурса будут приняты 166 сибиряков. На остальные 134 вакансии конкурируют более 200 человек ".

"Русское Слово", №191, 1 сентября (19 августа) 1908 года. Из-под Москвы. Жертвы железных дорог.

"Третьего дня на станции "Мытищи", северной ж. д. с площадки вагона дачного поезда упал пассажир, кр. Василий Тихомиров, 21-го года, и сильно расшибся. Его подняли в бессознательном состоянии и отправили в земскую мытищинскую больницу. В тот же день близ станции "Струнино", той же дороги, пассажирским поездом №23-й задавлен шедший по линии кр. Василий Кирсанов".

"Правда", 1 сентября (19 августа) 1912 года. Рабочее движение. Вагоно-строительный завод Речкина.

"К нам поступил штрейкбрехер Н. К., токарь, работавший во время забастовки на заводе Пастора. Рабочие единогласно постановили не принимать штрейкбрехера в свою среду. В первый же день, как он вышел на работу, токари подошли к нему и предложили уйти по-хорошему, угрожая в противном случае вывезти на тачке.

Г.штрейкбрехер стал просить извинения у рабочих и давал 5 руб. на водку, только чтобы простить ему; но рабочие настойчиво потребовали удалиться, и он ушел не солоно хлебавши…"

"Красная Газета", Петроград, 1 сентября 1922 года. По России.

"Киевский губревтрибунал после двухнедельного разбирательства дела петлюровской казачьей рады Правобережной Украины признал 48 обвиняемых злейшими врагами рабочих и крестьян и постановил подвергнуть их высшей мере наказания. Ими подано прошение о помиловании, в котором они заявляют о признании своей вины перед рабоче-крестьянской властью".

"Правда", 1 сентября 1941 года. Партизанская война в Югославии.

"Стамбул, 31 августа. (ТАСС). Как сообщило белградское радио, на днях сербские партизаны взорвали эсплоатировавшийся немцами рудник в Богавне, в Восточной Сербии. Партизаны скрылись, и ни один из них не был задержан.

В ответ на это командующий германскими войсками в Сербии приказал разрушить деревню Злот, находящуюся недалеко от взорванного рудника, и расстрелять большую часть населения деревни. Этот приказ был приведен в исполнение ".

"Правда", 1 сентября 1961 года. Хьюм задает тон.

"Лондон, 31 августа. (ТАСС). Английская буржуазная печать подняла антисоветский вой в связи с Заявлением Советского правительства о решении провести экспериментальные взрывы ядерного оружия. Газеты извращают смысл Заявления Советского правительства и обвиняют Советский Союз ни больше, ни меньше, как "в преднамеренном обострении международной напряженности".

Тон этой пропаганде задал руководитель Форин Оффиса лорд Хьюм, который усмотрел в Заявлении Советского правительства "игнорирование стремления простых людей к миру, отраженного в политике правительства ее величества". Однако даже на страницах буржуазных газет проскальзывают сообщения, никак не увязывающиеся с заявлениями Хьюма. Хьюм говорит, что в политике английского правительства "Отражено стремление простых людей у миру". Может, именно поэтому, как сообщает сегодня осведомленный научный обозреватель газеты "Дейли Экспресс" Чэпмен Пинчер, держава и держит "наготове испытательные полигоны на острове Рождества в Тихом океане и в Маралинге (Австралия)?"".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайта "Русский Журнал" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
