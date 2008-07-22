Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года

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"Петербургская газета", 22 июля (9 июля) 1907 года. Отдых Станиславского.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 22 июля

"Глава московского художественного театра К. С. Станиславский вместе с своей женой также артисткой этого театра г-жей Лилиной в настоящее время находится на минеральных водах на Кавказе, где они оба лечатся. Публика, узнавшая, кто среди них находится, не раз уже обращалась к нему с просьбой дать несколько спектаклей, тем более что там же на водах, составилась хорошая труппа из артистов Императорского и Художественного театров.

Первое время К. С. категорически отказывался от этих приглашений, но просьбы становились все более настойчивыми, поэтому он обещал перед своим отъездом принять участие только в одном спектакле".

"Русское слово", 22 июля (9 июля) 1908 года. Странная кража.

"Третьего дня у ресторана "Прогресс", по Чистопрудному бульвару, городовой задержал выходившего из ресторана отставного надв. сов. С. Картавцева, 50-ти л., у которого оказался нож, унесенный им из ресторана. Задержанный сидел до этого в отдельном кабинете, заплатил за выпитое 85 к. и унес нож, стоящий 1 р. 50 к. По словам Картавцева, он взял нож с целью защиты".

"Русское слово", 22 июля (9 июля) 1908 года. Кабель между Болгарией и Россией.

"Севастополь, 8, VII. Сегодня прибыл английский пароход "Фарадей", доставивший подводный кабель, проводимый между Севастополем и Варной. На пароходе прибыла комиссия из русских и болгар, руководящая работами".

"Известия", 22 июля 1922 года. Угроза вождя фашистов.

"Ганновер, 19 июля. (Радио герм. прессы). Во время сегодняшних дебатов в итальянской палате, закончившихся вотумом недоверия правительству, лидер фашистов Муссолини произнес речь, в которой он, между прочим, сказал: "Скоро фашисты должны будут решить вопрос — продолжать ли им борьбу в законной форме или в форме открытых мятежных выступлений. Я торжественно заявляю, что ни один кабинет не будет в состоянии управлять в Италии, если в его программе будут фигурировать пулеметы против фашистов. Мы располагаем многочисленными хорошо организованными силами. Мы будем реагировать самым решительным образом на всякую попытку подавить нас. На всякое насилие против нас мы ответим восстанием" ".

"К трудовому общежитию", газета лишенных свободы в исправтрудучреждениях РСФСР, 22 июля 1932 года. Убрать "культурника" Никитина.

"Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии (Вязьма-Брянск). Администрация проходит мимо них вполне равнодушно и хладнокровно. Вам нужны факты? Извольте, вот один из многих. Берем на удачу.

Есть в колонии "культурник" Никитин. Какой культурной работой он занимается, никто собственно не знает. "Известен" Никитин только как человек получающий для лишен. свободы деньги, ценные письма и посылки. На посылки Никитин, как правило, накладывает пошлину: 30-40 проц. содержимого его он оставляет за собой. Удивительно ли что нередко его мертвецки пьяного поднимают в лесу около колонии.

Деньги по переводам лишен. свободы получают весьма редко. Были случаи, когда зав. почтой гор. Брянска пытался поднять вопрос об исчезающих деньгах. Из попытки этой, очевидно, ничего не вышло, по крайней мере, ни о каких результатах ничего не слышно …"

"Правда", 22 июля 1962 года. Заявление Советского Правительства.

"Много лет Советский Союз добивается прекращения на вечные времена испытаний ядерного оружия. Но США вместе со своими союзниками по НАТО срывают достижение соглашения по этому вопросу. Это еще раз раскрылось перед глазами всего мира, когда США и Англия в Комитете 18-ти по разоружению фактически отказались положить в основу переговоров, как это сделал Советский Союз, предложение Индии, Объединенной Арабской Республики, Бразилии и других нейтралистских государств-участников этого Комитета, предусматривающее контроль за соглашением о прекращении ядерных испытаний с помощью национальных средств обнаружения ядерных взрывов. Западные державы домогаются одного: размещения на территории Советского Союза сети международных контрольных постов и проведения инспекции, ненужных для проверки выполнения соглашения, но весьма желанных для разведок и военных штабов НАТО, разрабатывающих планы агрессивной войны против миролюбивых государств".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", " Русский Журнал" и архивов изданий.

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