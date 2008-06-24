Не ответит ли местный Наробраз, как эта похабщина попала в рабочий клуб?.. — писала газета Гудок 25 июня 1921 года

5:20 Your browser does not support the audio element. Общество

"Московский листок", 25 июня (12 июня) 1905 года. Женщина-зверь.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 25 июня

"10 июня в доме Лихмановича, в Ермолаевском переулке, супруги мещ. Тимофей Илларионов и Евдокия Илларионова затеяли между собой ссору, перешедшую в драку, во время которой Евдокия Илларионова набросилась на кр. Екатерину Шабашеву и искусала ее за левую руку. Пострадавшую отправили в приемный покой Арбатской части".

"Новое время", 25 июня (12 июня) 190 6 года.

"Ростов-на Дону, 11 июня. Повсюду расклеены приказ по полиции и обращение к жителям градоначальника успокаивающего характера. Градоначальник объявляет населению, что слухи о беспорядках и погромах не имеют никакого основания, распускаются злонамеренными людьми, желающими вызвать смуту".

"Новое время", 25 июня (12 июня) 1906 года. Настоящее средство для рощения волос.

"Пробная жестянка даром. Мой раститель волос действует в такое короткое время, короче которого и ожидать нельзя. Сначала наружу легонький пушок коротеньких, но весьма крепко проросших волос, и потом волосы продолжают развиваться с той же силой дальше, как у молодого здорового человека. Мой препарат употребляется людьми всех общественных классов, обоих полов и каждого возраста. Многие современные известнейшие личности употребляли по моему рецепту составленную помаду с большим успехом. Эта же помада предупреждает выпадение волос, удаляет перхоть и зуд, и вызывает рост бровей, ресниц, усов и бороды, а также волос на лысой голове…"

"Новое время", 25 июня (12 июня) 1906 года.

"С 10 июня в Петербурге восстановились прежние цены на мясо. Вздутые одно время произвольно цены оптовыми мясниками встретили решительное противодействие со стороны городской управы и градоначальника. Ежедневно по всем железным дорогам в столицу подвозится масса голов скота".

"Новое время", 25 июня (12 июня) 1906 года.

"Общество дворников и швейцаров рекомендует своих членов на должности вполне благонадежных и знающих свое дело, с ответственностью О-ва. Правление: Разъезжая ул. д. 20, открыто ежедневно с 10 ч. утра до 8 ч. вечера. Принимаются вновь члены".

"Гудок", 25 июня 1921 года. Наследие белых.

"На ст. Батайск, Владикавказской ж. д., в 8 верстах от Ростова на платформе красуется плакат такого содержания: "Рабочий клуб. В среду 25 мая представлено будет для взрослых "Эликсир молодости". Вход детям воспрещен".Следует отметить, что эта пьеска грязного похабного содержания и ставилась только в загородных садах с пьяной буржуазной публикой, офицерщиной и прочими кутилами. Не ответит ли местный Наробраз, как эта похабщина попала в рабочий клуб?"

"Вечерняя Москва", №147 (6512), 25 июня 1945 года. Парад Победы.

"Вчера, 24 июня, в Москве, в ознаменование победы над Германией в Великой отечественной войне состоялся парад войск действующей Армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — парад Победы. На величественный праздник победителей прибыли сводные полки 10 фронтов и Военно-Морского Флота, составленные из наиболее отличившихся воинов, героев великих сражений нынешней войны. В этот исторический день, о котором еще в военные годы мечтали советские люди, столица встречала воинов-победителей, пронесших с честью и славой боевые знамена от Подмосковья до Восточной Пруссии и Померании, от Волги до Эльбы, от Сталинграда до Берлина…"

"Аргументы и факты", №26, 25 июня 1998 года. Власть и бизнес в одной лодке. Виталий Цепляев.

"В Межбанковской войне наступило перемирие. Олигархи прочно обосновались на правительственной даче в Волынском, где вместе с премьером С. Кириенко написали антикризисную программу. Десять ведущих банкиров и медиамагнатов включены в Совет экономического взаимодействия. По сути, это теневое правительство. И сразу по Москве пополз слух, что у президента Б. Ельцина припасен на крайний случай такой сценарий: назначить олигархов — членов СЭВа министрами, а команду С. Кириенко "списать на берег"…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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