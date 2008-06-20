Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем покупать, если можно сделать? Вкусный рецепт домашнего майонеза
Какие грибы растут на Марсе? Эта находка поразила учёных
Сначала просто хотел подзаработать, а в итоге стал домовладельцем
Регина Тодоренко поделилась переживаниями: почему она боится рождения третьего ребёнка?
Лавровый лист в доме: где разместить для привлечения богатства и удачи
Новый этап для туризма Удмуртии: что обещает курорт Чебер
Неснятый шедевр Линча: сценарий Ронни Ракета ушёл с молотка за 150 тысяч долларов
Макияж на море: что реально остаётся на лице после купания и жары
Как летняя обрезка может превратить ваши груши в сладкие шедевры

Склад вина найден у Бобылева в карманах, где оказалось 3 полбутыли с казенной водкой… — писала газета Московский листок 21 июня 1905 года

4:13
Общество

"Московский листок", 21 июня (8 июня) 1905 года. Ходячая винная лавка.

Газетные архивы 21 июня
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 21 июня

"6 июня, на Драчевке, полиция задержала какого-то незнакомца, оказавшегося кр. Петром Бобылевым, который продавал прохожим водку. При обыске задержанного "склад" вина найден у Бобылева в карманах, где оказалось 3 полбутыли с казенной водкой. "Ходячую винную лавку" отправили в участок. Бобылев в беспатентной торговле сознался".

"Новое время", 21 июня (8 июня) 1906 года.

"Москва, 7 июня. Сегодня вечером в Петровском-Разумовском собрался митинг сапожников. Во время произнесения речей явилась полиция, которая стала разгонять митинг. Из толпы в полицию полетели камни и стали стрелять. Полиция отвечала выстрелами. На месте остались двое легко раненых сапожников; один тяжело раненый скоро скончался. Из полиции никто не пострадал. На место происшествия прибыл градоначальник. Порядок восстановлен".

"Правда", 21 июня 1961 года. Так поступают советские люди.

"Уборщица жилищно-эксплуатационной конторы жилищно-эксплуатационного управления #3 Бауманского района города Москвы Ульяна Никитична Брынько во время уборки обнаружила под лестничной клеткой сверток с крупной суммой иностранной валюты, которая была спрятана спекулянтом-валютчиком.Несмотря на то, что этот спекулянт-валютчик пытался подкупить тов. Брынько, обещая ей за сверток 10 тысяч рублей (старыми деньгами), Ульяна Никитична находку сдала в Госбанк СССР и тем самым показала образец исполнения гражданского долга. Впоследствии тов. Брынько помогла органам Госбезопасности разоблачить преступника. Председатель КГБ при Совете Министров СССР А. Н. Шелепин своим приказом за оказанную помощь в борьбе со спекулянтами-валютчиками объявил Ульяне Никитичне Брынько благодарность и наградил ее ценным подарком".

"Вечерняя Москва", №18, 21 июня 1971 года. Дорога жизни. В. Горбунов, бригадир электриков 2-го часового завода, младший сержант запаса.

"…Вот уже тридцать лет как гитлеровцы вероломно начали войну против Советского Союза. А перед нами, бывшими солдатами и офицерами, как живые, стоят лица друзей-товарищей, с которыми мы прошли по трудным военным дорогам. Не я один, все москвичи-ветераны, все советские люди сердцем приняли и прочувствовали слова Л. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС, в которых он тепло отозвался о бывших фронтовиках.

На 2-й часовой завод пришел я в 1933 году. Был подсобным рабочим, учился на шофера. И вот война, Ленинградский фронт, "Дорога жизни", кабина одной из автомашин, возивших продовольствие в осажденный город на Неве… Мы возили ленинградцам "сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам", и в том, что они выстояли, есть и немалая доля нашего ратного труда.

Скоро мне шестьдесят. Возраст, как принято говорить, пенсионный. Но усталым я себя не чувствую. По мере способностей занимаюсь рационализацией, имею несколько авторских свидетельств. Стремлюсь, как и подобает коммунисту, быть на стремнине жизни. Забот хватает — и в цеховом партбюро, членом которого я являюсь, и в народном контроле. Мы, ветераны, вместе со всем народом стоим на вахте трудового фронта пятилетки, крепя мощь родной страны… "

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Авто
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина Аудио 
Гендиректор Аль-Хиляль объяснил, почему он не взял Роналду на Кубок мира
Новости спорта
Гендиректор Аль-Хиляль объяснил, почему он не взял Роналду на Кубок мира Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
ФИФА призвала отменить Клубный чемпионат мира
Известнейший книжный вор умер в Израиле: кто такой Давид Кабири?
Траты алиментов станут прозрачными: расходы на ребёнка можно будет отследить
Владельцам машин старше 15 лет настоятельно рекомендуется следить за этим
Даже самым преданным фанатам придётся слушать Бузову в записи: вот сколько стоит живое выступление артистки
Проверка масла без СТО: всего 10 минут — и вы всё знаете
Пока другие ждут курьера, у тебя уже хрустит корочка: простой рецепт пиццы, который вытеснит доставку
Всё началось с одного скворечника — теперь у неё очередь из покупателей
Виктория Боня раскрыла тайны молодости: что её раздражало в Анне Курниковой
Сначала перестал есть, потом спрятался — и это всего за один день: что пошло не так с любимцем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.