Склад вина найден у Бобылева в карманах, где оказалось 3 полбутыли с казенной водкой… — писала газета Московский листок 21 июня 1905 года

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"Московский листок", 21 июня (8 июня) 1905 года. Ходячая винная лавка.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 21 июня

"6 июня, на Драчевке, полиция задержала какого-то незнакомца, оказавшегося кр. Петром Бобылевым, который продавал прохожим водку. При обыске задержанного "склад" вина найден у Бобылева в карманах, где оказалось 3 полбутыли с казенной водкой. "Ходячую винную лавку" отправили в участок. Бобылев в беспатентной торговле сознался".

"Новое время", 21 июня (8 июня) 1906 года.

"Москва, 7 июня. Сегодня вечером в Петровском-Разумовском собрался митинг сапожников. Во время произнесения речей явилась полиция, которая стала разгонять митинг. Из толпы в полицию полетели камни и стали стрелять. Полиция отвечала выстрелами. На месте остались двое легко раненых сапожников; один тяжело раненый скоро скончался. Из полиции никто не пострадал. На место происшествия прибыл градоначальник. Порядок восстановлен".

"Правда", 21 июня 1961 года. Так поступают советские люди.

"Уборщица жилищно-эксплуатационной конторы жилищно-эксплуатационного управления #3 Бауманского района города Москвы Ульяна Никитична Брынько во время уборки обнаружила под лестничной клеткой сверток с крупной суммой иностранной валюты, которая была спрятана спекулянтом-валютчиком.Несмотря на то, что этот спекулянт-валютчик пытался подкупить тов. Брынько, обещая ей за сверток 10 тысяч рублей (старыми деньгами), Ульяна Никитична находку сдала в Госбанк СССР и тем самым показала образец исполнения гражданского долга. Впоследствии тов. Брынько помогла органам Госбезопасности разоблачить преступника. Председатель КГБ при Совете Министров СССР А. Н. Шелепин своим приказом за оказанную помощь в борьбе со спекулянтами-валютчиками объявил Ульяне Никитичне Брынько благодарность и наградил ее ценным подарком".

"Вечерняя Москва", №18, 21 июня 1971 года. Дорога жизни. В. Горбунов, бригадир электриков 2-го часового завода, младший сержант запаса.

"…Вот уже тридцать лет как гитлеровцы вероломно начали войну против Советского Союза. А перед нами, бывшими солдатами и офицерами, как живые, стоят лица друзей-товарищей, с которыми мы прошли по трудным военным дорогам. Не я один, все москвичи-ветераны, все советские люди сердцем приняли и прочувствовали слова Л. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС, в которых он тепло отозвался о бывших фронтовиках.

На 2-й часовой завод пришел я в 1933 году. Был подсобным рабочим, учился на шофера. И вот война, Ленинградский фронт, "Дорога жизни", кабина одной из автомашин, возивших продовольствие в осажденный город на Неве… Мы возили ленинградцам "сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам", и в том, что они выстояли, есть и немалая доля нашего ратного труда.

Скоро мне шестьдесят. Возраст, как принято говорить, пенсионный. Но усталым я себя не чувствую. По мере способностей занимаюсь рационализацией, имею несколько авторских свидетельств. Стремлюсь, как и подобает коммунисту, быть на стремнине жизни. Забот хватает — и в цеховом партбюро, членом которого я являюсь, и в народном контроле. Мы, ветераны, вместе со всем народом стоим на вахте трудового фронта пятилетки, крепя мощь родной страны… "

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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