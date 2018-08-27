Ярошенко потребует от ООН наказать США за его похищение

После встречи с семьей и адвокатом российский летчик Константин Ярошенко решил бороться. Так, осужденный Соединенными Штатами Америки на 20-летний срок гражданин РФ намерен добиваться пересмотра своего дела в Организации Объединенных Наций.

По словам самого Ярошенко, встреча с семьей была очень эмоциональная — и он, и родные заплакали. Отметим, что это была первая их встреча за последние семь лет. Российский летчик признается, что они с адвокатом и консулом из России проговорили пять часов кряду.

Так, Ярошенко намерен выдвинуть претензии о похищении, пытках, неоказании медицинской помощи, а также фабрикации и фальсификации своего дела.

Адвокат заключенного Алексей Тарасов заявил, что уже обратился в ООН.

Напомним, что Константин Ярошенко был арестовал в Либерии в мае 2010 года. Российскому летчику были выдвинуты обвинения в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко депортировали в Соединенные Штаты Америки. Через год гражданина Российской Федерации приговорили к 20 годам тюремного заключения.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что Константин Ярошенко жалуется на пытки в американской тюрьме. В частности, по словам пилота, он лишился большинства своих зубов. Некоторые он потерял в ходе "допроса" американскими спецслужбами, а остальные же выпали из-за плохого питания и не оказанной своевременно медицинской помощи.

Фото: соцсети

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