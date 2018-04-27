Депутаты Мособлдумы приняли решение штрафовать россиян за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
На сайте регионального парламента говорится, что караться будут засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников.
Также запрещается лежать на креслах, сидеть на полу и ставить багаж на сиденья. также нельзя будет перемещаться по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок.
Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка при оформлении багажа или регистрации. Все посетители должны будут находиться в пределах отведенных им зон, нарушителей ждет штраф в 100 рублей.
Отметим, что новые правила распространяются на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов.
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