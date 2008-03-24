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Поразмышляв на чистом воздухе, Борис Николаевич еще раз доказал, что его инстинкт власти не притупился... — писала газета Аргументы и факты 25 марта 1998 года

3:54
Общество

"Родная земля", 25 марта (12 марта) 1907 года. Дуэль.

Газетные архивы 25 марта
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 25 марта

"По постановлению товарищеского суда офицеров при спб. юнкерском училище, на Лахтинском шоссе состоялась дуэль между прикомандированными к спб. юнкерскому училищу прапорщиками Бурхартом и Фельденкрейном. Прапорщик Фельденкрейн ранен в ногу. Раненый в карете увезен на свою квартиру. Причина дуэли — ссора за картами и последовавшее этим оскорбление на словах".

"Петербургская газета", 25 марта (12 марта) 1908 года. Редкий юбилей.

"Сегодня, 12 марта, врачебный и служебный персонал Мариинской больницы чествует старушку Елену Георгиевну Васильеву, прослужившую ровно 50 лет в прачешной больницы. Она за полвека перемыла белье самых опасных больных, как сапных, чернооспенных и других заразных болезней и пережила восемь холерных эпидемий. Директор поднесет адрес от докторов и сослуживцев; сослуживцы поднесут образ и т. д."

"Аргументы и факты", №13, 25 марта 1998 года. В чем тайный план Бориса Ельцина? Андрей Угланов.

"Так называемая болезнь президента закончилась отставкой В. Черномырдина. Поразмышляв на чистом воздухе, Борис Николаевич еще раз доказал, что его "инстинкт власти" не притупился, и он продолжает передвигать фигурки чиновников в своих интересах.

Отставка правительства на самом деле была запланирована давно, но не на 23 марта, а на 9 апреля. После предполагаемого в тот день значительного выступления оппозиционных сил президент вечером выступил бы по ТВ и объявил о снятии премьера. Но события стали развиваться по другому сценарию. Во-первых, Б. Н. узнал о том, что 10 апреля Госдума вынесет правительству вотум недоверия и за предыдущие 2 недели будет вести мощную пропагандистскую кампанию по этому поводу. Получалось, что, увольняя 9 апреля Ч. В.С., президент шел бы на поводу у коммунистов. А это недопустимо.

Во-вторых. Находясь в последние дни в загородной резиденции, президент прочел ряд любопытных документов. В первом И. Рыбкин описывал положение в Чечне и доводил до сведения президента, что, пока во главе МВД стоит А. Куликов, успехов в решении проблем с Чечней не будет. Во втором документе, вернее, записке, сообщалось о фактическом создании В. Черномырдиным своего предвыборного штаба, базирующегося в офисе "Газпрома". Третий важный документ содержал материалы Счетной палаты о злоупотреблениях членов правительства, немотивированных бюджетных тратах.

Но окончательное решение созрело, как говорят, после ознакомления с фактическим доносом о неформальной встрече В. Черномырдина и А. Куликова. Они будто бы говорили в том числе и о необходимости жестких мер в экономике, пока президент не ведет активную работу… Тайну отставки правительства, кроме Бориса Николаевича, не знает никто. А он действует, скорее всего, исходя из инстинкта власти. Но можно с уверенностью сказать, что с отставкой правительства В. Черномырдина в российской политике все только начинается. Как всегда…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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