В качестве будущего премьера рассматривается нынешний глава Пенсионного фонда М. Зурабов... — писала газета Аргументы и факты 14 марта 2001 года

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"Новости дня", 14 марта (1 марта) 1903 года. Петербург. "Как известно на выставке с.-петербургского общества художников фигурирует картина Бунина, изображающая Льва Николаевича Толстого и Репина в одних рубашках, ловящими рыбу.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 14 марта

На днях выставку посетил сын Льва Николаевича, граф Л. Л.Толстой, и так возмутился видимым, что немедленно послал своему отцу телеграмму, прося его совета, как поступить, чтобы с выставки была убрана картина.

Ответ от Льва Николаевича должен последовать не сегодня — завтра, и в случае если окажется, что законным путем ничего нельзя сделать, Лев Львович Толстой намерен выступить с печатным протестом против произведения Бунина, рассчитывая добиться этим путем нравственного воздействия на автора картины и на выставочный комитет".

"Новое время", 14 марта (1 марта) 1908 года. "Если дама-свидетельница оскорблений, нанесенных мужчиной даме 23 с. м. около 2 ч. дня по Лиговке, вблизи церкви Знамения, откликнется, то этим спасет жизнь оскорбленной. Умоляю, указать адрес письмом до востреб. Николаевский вокзал Д. Н."

"Пионерская правда", №36 (2030), 14 марта 1938 года. Враги народа понесли заслуженную кару. Вынесен приговор по делу антисоветского "право-троцкистского блока"

"13 марта, в 4 часа утра, председательствующий товарищ Ульрих огласил приговор Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР. Вот его содержание:

Предварительным и судебным следствием установлено, что все подсудимые были активными участниками заговорщической группы под названием "право-троцкистский блок", который действовал по прямым заданиям разведок враждебных к СССР иностранных государств…

"Право-троцкистский блок" поставил своей целью — свергнуть существующий в СССР общественный и государственный строй и восстановить капитализм и власть буржуазии.

Участники "право-троцкистского блока" были лишены всякой опоры внутри СССР. Поэтому в своей борьбе они все свои надежды на захват власти возлагали только на вооруженную помощь иностранных государств. Через врага народа Л. Троцкого они сговорились с представителями иностранных государств. Это им нетрудно было сделать, так как многие обвиняемые сами — давнишние шпионы, много лет работавшие по заданиям иностранных разведок…

Предварительным и судебным следствием установлено, что этой банде удалось осуществить ряд вредительских актов в различных отраслях народного хозяйства. По указаниям японской разведки участники "право-троцкистского блока" организовали в Дальневосточном крае крушение поездов, а также совершили несколько диверсий на шахтах в Сучане.

Обвиняемый Розенгольц по указаниям врага народа Л. Троцкого и по сговору с представителями иностранных государств вредил в области внешней торговли, оказывая экономическую помощь Германии и Япония в ущерб Советскому Союзу. Он постоянно крал у государства деньги и передавал их Троцкому.

Чернов по заданию германской разведки и указаниям Рыкова вредил в сельском хозяйстве, устраивал крупные диверсии, истреблял скот… Гринько по заданию руководителей "право-троцкистского блока" и германской разведки вредил в финансовых делах… Подрывную работу по указаниям Бухарина в разных отраслях народного хозяйства Узбекистана проводили Икрамов и Ходжаев. Активный участник подпольной организации правых Зеленский по заданию Рыкова вредил в кооперации. Иванов по заданию Бухарина вредил в лесном хозяйстве Северного края, а активный участник подпольной организации правых Зубарев по заданиям Рыкова вредил в сельском хозяйстве РСФСР…

Рыков лично в 1934 году создал террористическую группу для подготовки покушений на товарищей Сталина, Молотова, Кагановича и Ворошилова. В августе 1937 года Розенгольц лично пытался совершить террористический акт против товарища Сталина. Злодейское убийство С. М.Кирова было организовано по решению "право-троцкистского блока". В этом убийстве принимал непосредственное участие Ягода.

По указаниям врага народа Л. Троцкого "право-троцкистский блок" в 1934 году решил убить великого пролетарского писателя Максима Горького. Это убийство совершил Ягода вместе с доктором Левиным и врачом Плетневым, бывшим секретарем М. Горького — Крючковым и бывшим секретарем НКВД — Булановым…

Установлено также, что покушение на жизнь В. И. Ленина, совершенное эсеркою Каплан 30 августа 1918 года, было прямым результатом преступных замыслов "левых коммунистов" во главе с Бухариным и их сообщников — "левых" и правых эсеров. Суд также установил, что Зеленский, Иванов и Зубарев еще до революции были провокаторами и состояли на службе в царской охранке.

Установив виновность подсудимых, Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР приговорила: Бухарина, Рыкова, Ягоду, Кре-стинского, Розенгольца, Иванова, Чернова, Гринько, Зеленского, Икрамова, Ходжаева, Шаранговича, Зубарева, Буланова, Левина, Казакова, Максимова-Диковского и Крючкова к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества…"

"Аргументы и факты", №11 (1064), 14 марта 2001 года. Президент: Дьяченко ставит на Зурабова? Путин уединится с посланием. Андрей Угланов, Татьяна Нетреба, Мария Кактурская, Виталий Цепляев.

"Между тем на фоне мышиной возни вокруг отставки правительства, затеянной КПРФ, у М. Касьянова, похоже, появился действительно серьезный конкурент. По сведениям источника "АиФ", в качестве будущего премьера рассматривается нынешний глава Пенсионного фонда М. Зурабов. Говорят, его кандидатуру активно лоббирует старая кремлевская гвардия, в частности Т. Дьяченко.

Согласится ли с ней В. Путин, мы скоро узнаем. Пока же президент взял отпуск для того, чтобы сосредоточиться на подготовке своего послания Федеральному собранию. Работу над ним уже несколько месяцев ведет "творческая группа" во главе с заместителем руководителя президентской администрации Д. Поллыевой. Вероятно, президент выступит перед депутатами Думы и Совета Федерации в конце марта.

В Хакасии, куда прибыл на отдых В. Путин, его встречал С. Шойгу. Специалисты по дворцовым интригам не исключают, что министра МЧС может ожидать повышение.

Ожидается, что отпуск президента продлится не больше 10 дней, т. к. на 23 марта у него запланирована однодневная поездка в Стокгольм на саммит лидеров стран Евросоюза. А 25 марта В. Путин должен прибыть в Иркутск на встречу с премьер-министром Японии И. Мори".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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