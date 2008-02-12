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В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года

5:31
Общество

"Новости дня", 13 февраля (31 января) 1901 года. За границей. "Недавно в Европе, по словам "Daily News", распространился совершенно нелепый слух, будто правительство Соединенных Штатов станет платить по 10 000 долларов всякому "белому", который женится на индианке. Следствием этого слуха было то, что министерство иностранных дел в Вашингтоне завалено письмами предлагавших себя женихов, с приложением свидетельства о добропорядочности и фотографических карточек".

Газетные архивы 13 февраля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 13 февраля

"Новости дня", 13 февраля (31 января) 1903 года. Бал у Их Высочеств. "Вчера Их Высочества Августейший московский Генерал-Губернатор и Командующий войсками московского военного округа Великий Князь Сергей Александрович и Супруга Его Великая Княгиня Елисавета Федоровна давали первый в нынешнем сезоне большой бал, на который было приглашено 1200 лиц…

Бал открылся под звуки оркестра Рябова; танцевали три кадрили и мазурку. Танцы и вообще весь бал отличались редким оживлением".

"Русское слово", 13 февраля (31 января) 1908 года. В тюрьмах. Одесса, 30, I. "В одной из камер тюремного замка сегодня случайно обнаружена фабрика фальшивых монет, изготовлявшихся уголовными при содействии тюремного фельдшера, доставлявшего необходимый материал. При обыске в карманах фельдшера найдены фальшивые рубли и полтинники, а в камере — большая сумма поддельных денег, формы, кислоты, олово. Фельдшер арестован. В камере содержались арестованные фальшивомонетчики".

"Новое время", 13 февраля (31 января) 1908 года. Разные известия. "На днях совершенно закончено оборудование нового грандиозного здания С.-Петербургского гинекологического института на 5 Рождественской ул. д.4, едва ли не превосходящего по размерам все существующие гинекологические клиники. Для больных имеется 86 комнат, в том числе четыре общих палаты. В институте, открытие которого состоится 3 февраля, применены все новейшие усовершенствования, имеется водолечебница с грязевыми ваннами, душами, массажем и пр. Здание сооружено группой врачей. Особого внимания заслуживает операционная, представляющая собой последнее слово хирургической науки".

"Правда", №38 (9495), 13 февраля 1944 года. Москва, Кремль, товарищу Сталину. " Я, председатель колхоза имени Ворошилова, Васильковского района, Днепропетровской области, Мосиенко Никифор Никифорович, вношу из своих личных сбережений 25.000 рублей и мой заместитель Здор Денис Кузьмич вносит 10.000 рублей на постройку танка в благодарность нашей доблестной Красной Армии, освободившей наш район от немецко-фашистских оккупантов. Просим Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, присвоить приобретенному на наши средства танку имя нашего колхоза — им. Ворошилова. Председатель колхоза имени Ворошилова Мосиенко Никифор Никифорович, заместитель председателя колхоза Здор Денис Кузьмич".

Васильковка, Васильковского района, Днепропетровской области, колхоз имени Ворошилова, тов. Мосиенко Никифору Никифоровичу, тов. Здор Денису Кузьмичу. Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Никифор Никифорович и Денис Кузьмич, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. И. Сталин".

"Труд", 13 февраля 1984 года. Мы не подведем. "В стране — горе. Траурные флаги, суровые лица. От нас ушел верный сын Коммунистической партии и советского народа, пламенный борец за счастье людей труда, за идеалы коммунизма, за прочный мир — Юрий Владимирович Андропов. В этот трудный час мы еще теснее сплачиваем ряды под ленинским знаменем, заявляем о своей решимости умножить вклад в реализацию планов экономического и социального развития, планов коммунистического строительства.

Труженики объединения "Сланцехим" имени Владимира Ильича Ленина взяли повышенные социалистические обязательства. Мы сделаем все, чтобы выполнить их. Укрепляя экономическую и оборонную мощь Родины, советский народ будет продолжать дело, которому отдал свою жизнь Юрий Владимирович Андропов. Ф. Аадли, старший аппаратчик производственного объединения "Сланцехим" имени В. И. Ленина. Кохтла-Ярве эстонской ССР".

Выпуск подготовлен Гулей Брик с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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