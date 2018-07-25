"Он сделан из водки!": русский сталевар поразил иностранцев

В Сети появилось видео, которое по достоинству оценили пользователи портала Reddit. На кадрах их поразил металлург, который, сняв защитные варежки, коснулся рукой раскаленного металла. Никаких повреждений мужчина не получил.

Фото: youtube.com

Герою видеоролика дали имя "бессмертный русский". Сталевар Аркадий Мгдсян выложил видео, где продемонстрировал "суперспособность", еще два года назад, но популярным он стал только сейчас.

На самом деле то, что металлург не получил ожог, - это не суперспособность. Явление объясняется при помощи эффекта Лейденфроста. Когда жидкость (здесь раскаленный металл) контактирует с поверхностью, температура которой выше температуры кипения, она тут же закипает и образует слой пара. Именно он на какое-то время может защитить руку от ожога.

Благодаря Аркадию, теперь весь мир думает, что "эти русские" не умирают. Правда, сталевар родом из армянского Алаверди.